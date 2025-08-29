مرصد السلامة المرورية يدعو مع انطلاق العودة المدرسية إلى تحسين المؤشرات المرورية في محيط المؤسسات التربوية واعتماد سلوك واع
دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية، اليوم الجمعة، ومع انطلاق السنة الدراسية 2025/2026، كافة المتدخلين، إلى تحسين مؤشرات السّلامة المرورية في محيط المؤسسات التربوية واعتماد سلوكيات مسؤولة من أجل حماية التلاميذ وضمان تنقلهم في ظروف آمنة مؤكّدا أن سلامتهم مسؤولية مشتركة بين الجميع وأن اعتماد السلوك الواعي واحترام قواعد الجولان والتضامن بين مختلف الأطراف هو السبيل الأنجع لتأمين عودة مدرسية آمنة.
ولفت في بلاغ بخصوص العودة المدرسية، انتباه الأولياء إلى ضرورة الحرص على مرافقة أبنائهم خاصة في الأيام الأولى للعودة المدرسية وتوعيتهم بكيفية العبور السليم للطريق وعبر الممرّات المخصّصة لذلك وتجنّب الوقوف العشوائي أمام المؤسسات التربوية لما يسبّبه من ارتباك وخطر.
كما حثّ مديري المؤسسات التربوية والمندوبيات الجهويّة على تخصيص حصص توعوية قصيرة حول السلامة المرورية مع بداية السنة وتنظيم مداخل ومخارج المدارس بطريقة تقلّل الازدحام فضلا عن تغيير أبواب دخول التلاميذ التي تفتح على طرقات بها حركة جولان العربات كثيفة وتفقّد الحواجز الموضوعة أمام أبواب الدخول والخروج المخصّصة للتلاميذ.
وشدّد المرصد، أيضا، على ضرورة التنسيق مع السلط الجهوية والبلديات لتأمين محيط المؤسسات التربوية خاصة فيما يتعلّق بالتشوير الأفقي والعمودي فيما يخصّ مرّات المترجلين وعلامات تحديد السرعة 30 كم/س بدليل تهيئة المنطقة المحيطة بالمدارس والمؤسسات التربوية والموجود بالموقع الرسمي للمرصد على مستوى خانة البحث العلمي/ المكتبة الرقمية.
وأوصى المرصد الوطني للسلامة المرورية، التلاميذ، بضرورة الانتباه عند مغادرة أو دخول المؤسسات التربوية وعدم الجري عند قطع الطريق، وباحترام علامات المرور والعبور من الممرات المخصصة للمترجلين وبتفادي استعمال الهاتف أو السماعات عند التنقل قرب الطريق.
ولفت المرصد انتباه سوّاق النقل المدرسي إلى ضرورة التأكّد من صلوحية الحافلات وسيارات النقل المدرسي قبل الانطلاق وتجنّب السياقة في حالة التعب مهما كانت الأسباب وإلى إلزامية احترام السرعة المحدّدة خاصة قرب المدارس والمناطق السكنية وضمان صعود ونزول آمن للتلاميذ أمام المؤسسات التربوية.
وحثّ السّواق بشكل عام على تخفيض السرعة خاصة قرب المدارس والمعاهد واحترام السرعة المحددة ب 30 كم/س على أقصى تقدير وإيلاء الأولوية للمترجلين عند الممرات الخاصّة بهم والانتباه للتّوقّف المفاجىء لحافلات النقل المدرسي أو الأولياء وخاصة عند الاقتراب من المؤسسات التربوية.
