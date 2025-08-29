مرصد السلامة المرورية يدعو مع انطلاق العودة المدرسية إلى تحسين المؤشرات المرورية في محيط المؤسسات التربوية واعتماد سلوك واع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>

دعا المرصد الوطني للسلامة المرورية، اليوم الجمعة، ومع انطلاق السنة الدراسية 2025/2026، كافة المتدخلين، إلى تحسين مؤشرات السّلامة المرورية في محيط المؤسسات التربوية واعتماد سلوكيات مسؤولة من أجل حماية التلاميذ وضمان تنقلهم في ظروف آمنة مؤكّدا أن سلامتهم مسؤولية مشتركة بين الجميع وأن اعتماد السلوك الواعي واحترام قواعد الجولان والتضامن بين مختلف الأطراف هو السبيل الأنجع لتأمين عودة مدرسية آمنة.



ولفت في بلاغ بخصوص العودة المدرسية، انتباه الأولياء إلى ضرورة الحرص على مرافقة أبنائهم خاصة في الأيام الأولى للعودة المدرسية وتوعيتهم بكيفية العبور السليم للطريق وعبر الممرّات المخصّصة لذلك وتجنّب الوقوف العشوائي أمام المؤسسات التربوية لما يسبّبه من ارتباك وخطر.

