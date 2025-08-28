جدل واسع بعد حوار ريم بوقمرة مع مسؤول من الكيان... ونقيب الصحفيين السابق يهاجمها

أثارت الصحفية التونسية في قناة العربية ريم بوقمرة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشرها صورة من مقابلة أجرتها مع أفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي ووزير الزراعة الحالي وعضو الكنيست، والمستشار غير الرسمي لبنيامين نتنياهو.



بوقمرة نشرت على صفحتها بالفايسبوك تفاصيل عن الضيف قائلة:



تعليقات من مواقع التواصل



الصحفية أوضحت أنها تنقلت بينحيث أجرت حوارات مع مسؤولين فلسطينيين من بينهم، إضافة إلى مقابلة مع، مؤكدة أن الهدف كان "نقل كل المواقف ووجهات النظر"، وأنه "لو كان الوضع مناسبا لدخلنا غزة وحاورنا من فيها".في المقابل، وجّه نقيب الصحفيين التونسيين السابقانتقادات لاذعة لبوقمرة، وكتب في تدوينة على فيسبوك:"الخطوة هذه تجاوز خطير للخطوط الحمراء الأخلاقية والمهنية، خاصة في ظل استشهاد أكثر من 240 صحفيًا في غزة."*"كيف قدرتي تصافحي مجرم حرب؟ وين الإنسانية؟"*"فرحانة بيه ولابسة أبيض وأزرق... عيب."*"الصحافة قيم، واللي صار خيانة لهذه القيم."*"كنا نشوفوك صحفية تشرف تونس، أما اليوم العار سيلازمك."*"أنا نستغرب من اللي يهاجم فيها، الصحفي من حقو يحاور أي طرف، حتى لو كان عدو. المهم ينقل الحقيقة."*