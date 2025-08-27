Babnet   Latest update 09:12 Tunis

السيجومي: الإطاحة بمجرم خطير محل 17 منشور تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c6696ba9d288.72425630_mqliehjkpongf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 08:25
      
تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من محاصرة وإيقاف مجرم خطير محل 17 منشور تفتيش لفائدة عدة هياكل قضائية وأمنية، بعد أن بثّ الرعب في صفوف المواطنين بالجهة من خلال سلب هواتفهم الجوالة.

وقد تعرّف عليه عدد من المتضررين بعد إلقاء القبض عليه.



وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض تمهيداً لإحالته على القضاء.


