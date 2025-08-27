السيجومي: الإطاحة بمجرم خطير محل 17 منشور تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c6696ba9d288.72425630_mqliehjkpongf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من محاصرة وإيقاف مجرم خطير محل 17 منشور تفتيش لفائدة عدة هياكل قضائية وأمنية، بعد أن بثّ الرعب في صفوف المواطنين بالجهة من خلال سلب هواتفهم الجوالة.



وقد تعرّف عليه عدد من المتضررين بعد إلقاء القبض عليه.

