السيجومي: الإطاحة بمجرم خطير محل 17 منشور تفتيش
تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من محاصرة وإيقاف مجرم خطير محل 17 منشور تفتيش لفائدة عدة هياكل قضائية وأمنية، بعد أن بثّ الرعب في صفوف المواطنين بالجهة من خلال سلب هواتفهم الجوالة.
وقد تعرّف عليه عدد من المتضررين بعد إلقاء القبض عليه.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض تمهيداً لإحالته على القضاء.
