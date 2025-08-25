جندوبة: 3 قتلى و6 جرحى في حادث مرور مروّع على الطريق الوطنية رقم 17
جدّ صباح اليوم حادث مرور أليم بالطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة عبر فرنانة وعين دراهم، أسفر وفق حصيلة أولية عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد وقع الحادث على مستوى منطقة الدار الحمراء إثر تصادم عنيف بين سيارة لواج وأخرى عائلية، نتيجة مجاوزة خطيرة قام بها سائقا السيارتين، وفق شهادات متطابقة لعدد من المواطنين.
وأدّى الاصطدام إلى وفاة سائق السيارة العائلية وامرأة من ركاب سيارة اللواج على عين المكان، فيما فارق شخص ثالث الحياة أثناء نقله إلى المستشفى الجهوي بجندوبة.
كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لنقل المصابين، وأكد مصدر طبي أنّ حالتهم متفاوتة الخطورة ويخضعون حالياً للفحوصات والعلاج بالمستشفى.
