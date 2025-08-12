قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/samu2015.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس بفتح بحث تحقيقي، إثر العثور على جثة شاب داخل بئر عميقة، كما أمرت برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.



ويذكر أن الضحية كانت عائلته قد فقدت الاتصال به منذ حوالي أسبوع، وبحثت عنه في مختلف الأماكن دون نتيجة، قبل أن يتم العثور عليه داخل البئر المذكورة، في ظروف لا تزال غامضة وتخضع للتحقيق.





