القيروان: اختفاء غامض لطفلة في منزل المهيري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b219bb7c833.08106025_efghpkjmloqin.jpg width=100 align=left border=0>

تسود حالة من التوتر والقلق في مدينة منزل المهيري من ولاية القيروان منذ مساء أمس الاثنين 11 أوت 2025، عقب اختفاء الطفلة أسماء الفايدي، البالغة من العمر 15 سنة، في ظروف غامضة.



وشهدت المنطقة تجمع عدد كبير من الأهالي أمام مركز الأمن للمطالبة بكشف ملابسات الحادثة، التي تزامنت مع تعرض منزل العائلة ومنزل جارهم لعملية سرقة نفذها مجهولون، استهدفت ثلاثة هواتف جوالة، وفق شهادة أحد أقاربها.

