Babnet   Latest update 13:57 Tunis

القيروان: اختفاء غامض لطفلة في منزل المهيري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b219bb7c833.08106025_efghpkjmloqin.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 12:08 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تسود حالة من التوتر والقلق في مدينة منزل المهيري من ولاية القيروان منذ مساء أمس الاثنين 11 أوت 2025، عقب اختفاء الطفلة أسماء الفايدي، البالغة من العمر 15 سنة، في ظروف غامضة.

وشهدت المنطقة تجمع عدد كبير من الأهالي أمام مركز الأمن للمطالبة بكشف ملابسات الحادثة، التي تزامنت مع تعرض منزل العائلة ومنزل جارهم لعملية سرقة نفذها مجهولون، استهدفت ثلاثة هواتف جوالة، وفق شهادة أحد أقاربها.



هذه المعطيات عززت الشكوك حول احتمال تعرض الطفلة للاختطاف، خاصة وأنها غادرت المنزل حافية القدمين ودون أخذ أي ملابس أو أغراض شخصية.

عائلة الفتاة وجهت نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور عليها، في دعوة لاقت تضامناً واسعاً من نشطاء المجتمع المدني. كما أطلق شقيقها، حلمي الفايدي، نداءً عاجلاً إلى السلطات للكشف عن مصيرها.

من جهتهم، طالب الأهالي بتكثيف التحريات وتنفيذ عمليات تمشيط واسعة في محيط وأحواز المدينة، في وقت ازدادت فيه حالة الفزع بعد تعرض امرأة مسنة في الفترة نفسها لعملية تحيل وسلب لمصوغها.




Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313231


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-25
34°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    24076,4

  • (11/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =2,91330 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    