Babnet   Latest update 21:10 Tunis

تكوين مخزون من قوارير الغاز المنزلي يضمن استمرارية تزويد السوق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fc63be82e5226.44772247_ehkqonjpmfgil.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 20:42 قراءة: 1 د, 11 ث
      
تم الاتفاق،اليوم الاثنين 8 ديمبر 2026، خلال اجتماع بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، على تكوين مخزون على مستوى وحدات التعبئة لضمان استمرارية تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي على مدار اليوم دون انقطاع.

وجمع اللقاء وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، بممثلين عن وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والداخلية والرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكريروالرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" اضافة الى ممثلين عن الشركات الخاصة الناشطة في القطاع ورئيس غرفة موزعي قوارير الغاز المنزلي.



كما تم الاجماع على مواصلة عملية الرصد المشترك من خلال وضع آلية للتنسيق خاصة على المستوى الجهوي للتدخل لفض أي إشكاليات بصفة فورية فضلا عن إعطاء الأولوية للجهات الداخلية التي تمر بظروف مناخية صعبة من خلال تركيز نقاط تواصل.

واستعرض المشاركون في اللقاء معطيات مفصلة حول الوضعية العامة للتزويد بكامل ولايات الجمهورية على مستوى وحدات التعبئة ومختلف المراكز، بكل من بن عروس وبنزرت وقابس، والتي تعمل حاليا دون انقطاع وتشتغل بكامل طاقاتها مشددين على ان نسق التزويد بهذه المادة الحساسة يسير بشكل عادي دون تسجيل أي مشاكل تقنية أو أعطاب من شأنها تعطيل عملية الإنتاج والتزويد.

واشاروا إلى أن الاستعدادات لتزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي بدأت بصفة مبكرة من قبل جميع الأطراف المتدخلة في القطاع مقارنة بالسنة الفارطة وذلك لمجابهة تزايد الطلب خلال موسم الشتاء من حيث ضبط برامج للتوريد بصفة مسبقة اضافة الى الإنتاج.

وشملت الاستعدادات توريد كميات إضافية تحسبا لارتفاع الطلب خلال موجة البرد وتعزيز طاقات الخزن و بالإضافة إلى عمليات الصيانة اللازمة التي قامت بها وحدات التعبئة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319928


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:20
05:47
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet21°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
20°-13
20°-13
20°-13
19°-13
  • Avoirs en devises
    24653,1

  • (08/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41724 DT        1$ =2,93158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/12)   2460,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :