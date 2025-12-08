تكوين مخزون من قوارير الغاز المنزلي يضمن استمرارية تزويد السوق

تم الاتفاق،اليوم الاثنين 8 ديمبر 2026، خلال اجتماع بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، على تكوين مخزون على مستوى وحدات التعبئة لضمان استمرارية تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي على مدار اليوم دون انقطاع.



وجمع اللقاء وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، بممثلين عن وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والداخلية والرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكريروالرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" اضافة الى ممثلين عن الشركات الخاصة الناشطة في القطاع ورئيس غرفة موزعي قوارير الغاز المنزلي.



كما تم الاجماع على مواصلة عملية الرصد المشترك من خلال وضع آلية للتنسيق خاصة على المستوى الجهوي للتدخل لفض أي إشكاليات بصفة فورية فضلا عن إعطاء الأولوية للجهات الداخلية التي تمر بظروف مناخية صعبة من خلال تركيز نقاط تواصل.واستعرض المشاركون في اللقاء معطيات مفصلة حول الوضعية العامة للتزويد بكامل ولايات الجمهورية على مستوى وحدات التعبئة ومختلف المراكز، بكل من بن عروس وبنزرت وقابس، والتي تعمل حاليا دون انقطاع وتشتغل بكامل طاقاتها مشددين على ان نسق التزويد بهذه المادة الحساسة يسير بشكل عادي دون تسجيل أي مشاكل تقنية أو أعطاب من شأنها تعطيل عملية الإنتاج والتزويد.واشاروا إلى أن الاستعدادات لتزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي بدأت بصفة مبكرة من قبل جميع الأطراف المتدخلة في القطاع مقارنة بالسنة الفارطة وذلك لمجابهة تزايد الطلب خلال موسم الشتاء من حيث ضبط برامج للتوريد بصفة مسبقة اضافة الى الإنتاج.وشملت الاستعدادات توريد كميات إضافية تحسبا لارتفاع الطلب خلال موجة البرد وتعزيز طاقات الخزن و بالإضافة إلى عمليات الصيانة اللازمة التي قامت بها وحدات التعبئة.