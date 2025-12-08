توقيع مذكرة تفاهم لادارة وتسيير مركز تونس للتميز " كايزان "

تم، اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2026 بمقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي والمراكز الفنية الصناعية التابعة للوزارة لإدارة وتسيير مركز التميز التونسي "كايزان".



كما تم بنفس المناسبة، تكريم مؤسستي " LEONI Wiring Systems " و" SOPAL " المتوجتين بالجائزة الأولى والثانية إفريقيا في صنف المؤسسات الكبرى في مجال التحسين المستمر "كايزان" لسنة 2025.



وسيمكن تعيين تونس كمركز تميز "كايزان" من التحول الى منصة لنشر ثقافة التحسين المستمر لتعزيز القدرة التنافسية في القطاع الصناعي التونسي والإفريقي"Kaizen Center of Excellence" بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الأفريقية للتنمية.وأكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب، ان تثمين جهود مختلف الأطراف المتداخلة في هذا البرنامج، خاصة الجانب الياباني، سيساعد في نشر ثقافة التحسين المستمر في تونس لتشمل المراكز الفنية الصناعية والعمل مع الكفاءات التونسية.وشددت على ضرورة أن يشمل هذا البرنامج عديد القطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار القطاع المنجمي ومجال التكوين في قطاع التكوين المهني ومهن السياحة من خلال تقديم الدعم الفني اللازم لمزيد تطويره ونشره في جميع الجهات.يشار إلى أن برنامج التعاون الفني التونسي الياباني في مجال تحسين الجودة والإنتاجية انطلق في اعتماد منهج كايزان منذ سنة 2006.ومكن البرنامج من تقديم المساندة الفنية لأكثر من 200 مؤسسة صناعية في مجال ارساء أدوات تحسين الجودة والإنتاجية مما ساهم في تحسين إنتاجيتها وجودة منتوجاتها إضافة إلى تكوين أكثر من 130 خبيرا.كما تولى تأطير 54 مكونا من المؤسسات تحت الإشراف فضلا عن برمجة دورات تكوينية جديدة لفائدة 29 متربصا و6 إطارات من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.