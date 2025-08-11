فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أبرز 100 شخصية في قطاع السفر والسياحة لعام 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899a7e1c66528.70853334_lnpihkmfgojqe.jpg width=100 align=left border=0>

رغم التحديات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، تظل المنطقة وجهة سياحية عالمية محورية بفضل تنوع مقوماتها السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي ومشاريعها الضخمة قيد الإنجاز.



القائمة السنوية لهذا العام تضم 101 شخصية قيادية مؤثرة تدير أكبر المشاريع السياحية والفندقية، وشركات الطيران والمطارات وخدمات السفر، في القطاعين العام والخاص. وقد شملت أسماء تعمل على مشاريع رائدة، من بينها إنشاء أول منتزه ومنتجع ديزني في المنطقة على جزيرة ياس في أبوظبي بالشراكة مع "والت ديزني"، إلى جانب شركات تركز على حماية التراث والسياحة البيئية مثل هيئة تطوير الدرعية، وبوتيك جروب، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وENVI Lodges.

