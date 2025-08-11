Babnet   Latest update 12:48 Tunis

فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أبرز 100 شخصية في قطاع السفر والسياحة لعام 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899a7e1c66528.70853334_lnpihkmfgojqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 09:19
      
رغم التحديات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، تظل المنطقة وجهة سياحية عالمية محورية بفضل تنوع مقوماتها السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي ومشاريعها الضخمة قيد الإنجاز.

القائمة السنوية لهذا العام تضم 101 شخصية قيادية مؤثرة تدير أكبر المشاريع السياحية والفندقية، وشركات الطيران والمطارات وخدمات السفر، في القطاعين العام والخاص. وقد شملت أسماء تعمل على مشاريع رائدة، من بينها إنشاء أول منتزه ومنتجع ديزني في المنطقة على جزيرة ياس في أبوظبي بالشراكة مع "والت ديزني"، إلى جانب شركات تركز على حماية التراث والسياحة البيئية مثل هيئة تطوير الدرعية، وبوتيك جروب، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وENVI Lodges.



وجاءت المراتب الثلاث الأولى من نصيب: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، وفهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وبدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

الإمارات جاءت في الصدارة بـ49 شخصية على القائمة، تليها السعودية بـ24، ثم مصر بـ7، وسلطنة عمان بـ5، والأردن والمغرب بـ4 لكل منهما، وقطر والبحرين بـ3 لكل منهما، بينما تمثلت كل من الكويت وتونس باسم واحد، من الخطوط الجوية الكويتية والديوان الوطني التونسي للسياحة (ONTT) على التوالي.


المركز 43: محمد مهدي الحلوي – الديوان الوطني التونسي للسياحة (ONTT)

* المنصب: المدير العام
* الجنسية: تونسي
* الإقامة: تونس
* الفئة: القطاع العام

تولى محمد مهدي الحلوي منصب المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة في أفريل 2025. ويُعد الديوان الجهة الرسمية التي تنفذ من خلالها الحكومة التونسية استراتيجيات تنمية القطاع السياحي والترويج لتونس كوجهة على المستويين الوطني والدولي.

في عام 2023، تم منح 118 اتفاقية مبدئية لمستثمرين لإنجاز مشاريع سياحية جديدة، بقيمة إجمالية بلغت 134 مليون دولار. وفي ديسمبر 2024، أعلنت تونس أن استثمارات القطاع الخاص في السياحة بولاية جندوبة ستتجاوز 133.7 مليون دولار بحلول عام 2027.

الحلوي شغل سابقاً منصب مدير الاستثمار ودعم المستثمرين في الديوان منذ ماي 2023، وهو ما منحه خبرة مباشرة في جذب الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية السياحية.


Babnet

