توزر: ملتقى الواحة للفن التشكيلي بدقاش في دورته السادسة... حين تكون الواحة حضنا للفن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/dghech-660x330.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 22:10
      
اختارت دار الثقافة دقاش من ولاية توزر شعار "الفن في خدمة الواحة" شعارا للدورة السادسة من ملتقى الواحة للفن التشكيلي الذي يقام على مدى ثلاثة أيام بفقرات متنوعة تجمع ورشات التكوين بالمعارض والندوات الفكرية في فضاءات تتراوح بين الواحة ودار الثقافة من أجل استقطاب جمهور واسع للفن التشكيلي.
وافتتحت التظاهرة بمعارض فنية متنوعة أثثها نخبة من فناني الجريد من أنماط تشكيلية متنوعة على غرار الرسم الزيتي والكي على خشب النخيل وتحويل منتجات النخيل إلى لوحات فنية وفق خالد بن بلقاسم مدير دار الثقافة تعقبها مجموعة من الورشات المفتوحة لرواد المؤسسة ولعموم المواطنين محبي الفن التشكيلي.
إذ يقام في هذا الإطار مرسم حر لفناني الجهة ومختبرات فنية تجمع المحترفين بالهواة في مجالات الكي على خشب النخيل برسم أحد شخصيات الجريد في مجالات الثقافة والشعر وغيرها فضلا عن ورشة لإعادة تدوير مخلفات النخيل وورشة الخط العربي.

وحضر اليوم الافتتاحي للتظاهرة عدد من هواة الفن إلى جانب شباب من الجهة ومن فرنسا قدموا بالشراكة مع جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة وتلاميذ المؤسسات التربوية وأساتذة الاختصاص ليشاركوا بشكل خاص في الورشات التكوينية والمرسم الحر بما يتيح انتاج عدد من الأعمال مع نهاية هذه الدورة لدور التظاهرة في اكتشاف المواهب وصقلها وفق المتحدث نفسه.

ولفت مدير دار الثقافة أن الدورة الحالية اقتصرت على مشاركة فنانين عن الجهة خلافا للدورات السابقة حيث فتحت التظاهرة أبوابها لفنانين من مختلف الجهات وأساتذة الاختصاص من المعاهد العليا للفنون الجميلية والفنون والحرف وذلك لضيق الوقت ونقص التمويل، إلا أنه تم الانفتاح على مؤسسات ثقافية وشبابية وتربوية من كامل الولاية تجسيدا لهدف الملتقى وهو إتاحة فرص التكوين والتأطير في الفن التشكيلي لأكبر عدد من الهواة.


