نائبة بالبرلمان تنشر فيديو لتجاوزات في شركة اللحوم " لحم متعفن يرش بالصودا ولحم شارف يتحول لمرقاز
نشرت نائبة بالبرلمان مقطع فيديو يوثّق تجاوزات وصفت بالخطيرة داخل شركة اللحوم، مشيرة إلى ما اعتبرته ممارسات تهدد الصحة العامة وتضرب الثقة في المنظومة الرسمية لتوزيع اللحوم.
وأكدت النائبة سيرين المرابط، في تعليقها على الفيديو، أن "اللحم المتعفن يُرشّ بمادة الصودا لإخفاء الروائح الكريهة"، كما يتم تحويل لحم "الشارف" إلى "مرقاز" دون مراعاة للسلامة الصحية، ما أثار موجة استنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت النائبة سيرين المرابط، في تعليقها على الفيديو، أن "اللحم المتعفن يُرشّ بمادة الصودا لإخفاء الروائح الكريهة"، كما يتم تحويل لحم "الشارف" إلى "مرقاز" دون مراعاة للسلامة الصحية، ما أثار موجة استنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
زيارة برلمانية سابقة تكشف إخلالات هيكليةوكان وفد من مجلس نواب الشعب قد أدى قبل أيام زيارة ميدانية إلى مقر شركة اللحوم، ضمّ أعضاء من لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والبيئة، وعددًا من النواب عن ولاية تونس، للوقوف على مدى جاهزية المؤسسة لعيد الأضحى وتقييم وضعها المالي والهيكلي.
وقد تبيّن خلال الزيارة وجود إخلالات متعددة في التسيير والحوكمة، أبرزها استغلال نقاط بيع من قبل خواص داخل أماكن مبيت المواشي في مخالفة واضحة للعقود، إضافة إلى تعطّل محطة معالجة المياه المستعملة منذ سنة 2017، ما أدى إلى تكوّن مستنقعات تهدد البيئة والصحة، دون تدخل فعّال من الإدارة.
مطالب بإعادة الهيكلة وتثمين النفاياتوخلال جلسة العمل التي تلت الجولة، أكد النواب ضرورة:
* إعادة هيكلة شركة اللحوم واستغلال أفضل لعقاراتها.
* صياغة رؤية وطنية لإصلاح منظومة اللحوم، تراعي منظومات الأعلاف والألبان.
* إعادة تأهيل محطة المعالجة وخلق وحدة تثمين بيئي فعالة.
* تسوية الوضعيات المهنية للأعوان الذين يشتغلون منذ سنوات بصيغة التعاقد دون استقرار وظيفي.
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