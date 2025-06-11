نائبة بالبرلمان تنشر فيديو لتجاوزات في شركة اللحوم " لحم متعفن يرش بالصودا ولحم شارف يتحول لمرقاز

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نشرت نائبة بالبرلمان مقطع فيديو يوثّق تجاوزات وصفت بالخطيرة داخل شركة اللحوم، مشيرة إلى ما اعتبرته ممارسات تهدد الصحة العامة وتضرب الثقة في المنظومة الرسمية لتوزيع اللحوم.



وأكدت النائبة سيرين المرابط، في تعليقها على الفيديو، أن "اللحم المتعفن يُرشّ بمادة الصودا لإخفاء الروائح الكريهة"، كما يتم تحويل لحم "الشارف" إلى "مرقاز" دون مراعاة للسلامة الصحية، ما أثار موجة استنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

