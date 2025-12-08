صدور كتاب جديد للباحث الصادق المحمودي يستشرف "علاقة الفقه بالنوازل الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6936f317739b97.72724441_lfpqegnijmhko.jpg width=100 align=left border=0>

صدر حديثا عن دار الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع كتاب جديد للباحث الصادق المحمودي بعنوان "القواعد الفقهية والنوازل الرقمية: دروب فقهية مالكية في عصر الذكاء الاصطناعي".

ويتناول الكتاب، كما توضح مقدمته وفصوله، قدرة القواعد الفقهية على استيعاب النوازل الرقمية التي أنتجتها الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه مناهج الاستنباط التقليدية في ظل بيئة تقنية تتشكل باستمرار. ويؤكد المؤلف أن الفقه لم يعد في موقع المتأمل وإنما انتقل إلى موقع المواجهة إذ بات مطالبا بتجديد أدواته والنظر في كيفية تأطير التفاعلات الرقمية وفق مقاصد الشريعة.



ويتوزع الكتاب على محاور رئيسية تشمل النشأة التاريخية للقواعد الفقهية وخصائصها في المذهب المالكي، إلى جانب دراسة معمّقة لمدى قابليتها للإحاطة بالنوازل الرقمية. ويركز المؤلف خصوصا على قاعدتين مركزيتين أثبتتا حضورا قويا في السياق التقني الحديث هما "الأمور بمقاصدها" و"الضرر يزال" لما لهما من قدرة على تفسير الممارسات الرقمية الجديدة وضبطها.



كما يقدم الكتاب نماذج تطبيقية مستمدة من سلوكيات العصر الرقمي مثل "النية الرقمية" و"العرف الرقمي" و"القياس الخوارزمي"، مع اقتراح تطوير أدوات منهجية قادرة على تحليل المحتوى المتداول في المنصات الرقمية وتتبع تحريفه وانتشاره بما يشبه "الضبط السندي الشبكي".



ويصرّح المؤلف في فقرات عدة أن هذا العمل ليس مجرد تلخيص نظري للقواعد الفقهية وإنما هو ثمرة مساجلات فكرية ونقاشات نقدية شارك فيها الذكاء الاصطناعي بوصفه محفّزا على توسيع زوايا النظر، مؤكدا أن كل إنتاج معرفي مر بمصفاة المراجعة والنقد قبل صياغته.



ويختتم الكتاب بدعوة جريئة لإعادة تعريف العلاقة بين الفقه والتقنية ولبحث إمكانية بناء "منهج أصولي رقمي" يستجيب لطبيعة العصر ويجعل من الفقه قوة اقتراحية لا مجرد متابع للتطورات التقنية. ويرى المحمودي أن هذا العمل هو لبنة أولى في مشروع بحثي أوسع يتطلب تضافر جهود الباحثين والخبراء في الفقه والتكنولوجيا.



ويتنزل هذا الكتاب سلسلة إصدارات سابقة للصادق المحمودي التي تشمل أيضا بعنوان "أقسام الحديث الشريف من حيث القبول والرد من خلال تسريح النظر في تشريح نخبة الفكر" و"دروس في فقه العبادات على المذهب المالكي" و"دروس في علم الفرائض على المذهب المالكي"، بالإضافة إلى "التيسير في علم الفرائض والمواريث على المذهب المالكي". وقد تم نشر هذه الأعمال من قبل دار الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع في المنستير.



والأستاذ الصادق المحمودي هو متفقد أول للغة العربية، متقاعد ومتحصّل على شهادة الأهلية للتعليم الزيتوني. ويدرّس أيضا مواد اللغة العربية والفقه وعلم المنطق وعلم الفرائض ومصطلح الحديث بالفرع الزيتوني بفريانة من ولاية القصرين.

