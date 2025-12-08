Babnet   Latest update 19:26 Tunis

مونديال كرة اليد سيدات - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الارجنتيني 29-30 في ختام الدور الرئيسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6068b854ed54d6.38045194_emljkifphgqno.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 19:15 قراءة: 0 د, 24 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات امام نظيره الارجنتيني 29-30 اليوم الاثنين في ختام الدور الرئيسي من مونديال "هولندا- المانيا 2025".
وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم المنتخب الارجنتيني بفارق سبعة اهداف (17-10).
وكان المنتخب التونسي فاز في الجولة الماضية على نظيره النمساوي 27-25 بعد ان انهزم في الجولة الاولى امام هولندا 21-39

يذكر ان السباعي التونسي كان انهى الدور الاول في المرتبة الثالثة للمجموعة السادسة بعد الفوز على الصين 34-28 مقابل خسارتين امام كل من بولونيا 26-29 وفرنسا 18-43.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319918


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:18
07:20
05:47
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
20°-13
20°-13
20°-12
19°-12
  • Avoirs en devises
    24653,1

  • (08/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41724 DT        1$ =2,93158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/12)   2460,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :