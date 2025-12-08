مونديال كرة اليد سيدات - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الارجنتيني 29-30 في ختام الدور الرئيسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6068b854ed54d6.38045194_emljkifphgqno.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات امام نظيره الارجنتيني 29-30 اليوم الاثنين في ختام الدور الرئيسي من مونديال "هولندا- المانيا 2025".

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم المنتخب الارجنتيني بفارق سبعة اهداف (17-10).

وكان المنتخب التونسي فاز في الجولة الماضية على نظيره النمساوي 27-25 بعد ان انهزم في الجولة الاولى امام هولندا 21-39





يذكر ان السباعي التونسي كان انهى الدور الاول في المرتبة الثالثة للمجموعة السادسة بعد الفوز على الصين 34-28 مقابل خسارتين امام كل من بولونيا 26-29 وفرنسا 18-43.