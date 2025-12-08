Babnet   Latest update 21:10 Tunis

جامعة قرطاج في المرتبة الاولى وطنيا و 22 افريقيا في التصنيف العالمي لتقييم أداء الجامعات في مجال الاستدامة

Publié le Lundi 08 Decembre 2025
      
حلت جامعة قرطاج في المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 22 على المستوى الإفريقي والمرتبة 688 على المستوى الدولي في التصنيف العالمي لتقييم أداء الجامعات في مجال الاستدامة (UIGreen Metric World University Ranking 2025)، الذي شمل 1745 مؤسسة جامعية في 105 دول، حسب ما اعلنت عنه الجامعة في بلاغ لها اليوم.

ويُعد هذا التصنيف العالمي من أبرز الآليات المخصصة لتقييم أداء الجامعات في مجال الاستدامة، اعتمادا على استبيان دولي حول السياسات والممارسات المتعلقة بالطاقة والمياه والنفايات والبنية التحتية والتنقل المستدام، إضافة إلى التعليم والبحث في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.



وقد اعتمد التصنيف لهذه السنة محورا جديدا بعنوان "تعزيز أهداف التنمية المستدامة في التعليم العالي"، في سياق تشجيع الجامعات حول العالم على تحسين مساهمتها البيئية والاجتماعية.

وبينت جامعة قرطاج "ان هذا التميز جاء ليؤكد التزامها بالانتقال البيئي عبر اعتماد ممارسات مسؤولة داخل الحرم الجامعي وتعزيز البحث والابتكار في مجالات الاستدامة. كما يبرز مكانتها المتصاعدة على الساحة الدولية وقدرتها على مجابهة التحديات المناخية والمجتمعية الراهنة".




الاثنين 08 ديسمبر 2025 | 17 جمادى الثاني 1447
