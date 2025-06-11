القضاء ينظر في قضية اغتيال محمد الزواري يوم 24 جوان

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تستعد الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 24 جوان الجاري، للنظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري، وذلك في جلسة يُرتقب أن تخصص لمرافعات هيئة الدفاع.



ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الجلسات التي طالبت خلالها النيابة العمومية بانطلاق المحاكمة، في حين تمسّك محامو هيئة الدفاع عن الشهيد بطلب تأخير البت في الملف، مؤكدين أن القضية ما تزال غير جاهزة للفصل، وأنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع على مستجدات الملف وتعزيز مرافعاتهم.

