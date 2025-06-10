فيديو اليوم.. سكان الزاوية يعبئون سيارات قافلة الصمود بالوقود مجانا‎

أهالي زوارة يملؤون وقود قافلة الصمود مجانًا دعمًا لغزة



نشرت شبكة "صدى" الإعلامية الليبية مقطع فيديو يُوثّق لحظة وصول موكب السيارات والحافلات المشاركة في "قافلة الصمود"، التي انطلقت يوم أمس من تونس باتجاه معبر رفح، بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.



ووفق ما جاء في الفيديو، ذكر المصوّر أنبادرواإلى، في خطوةمع أهداف القافلة، و، ومساهمةً فيوكانتدخلتعبر، بعد أن كانت قدوكانت القافلة قد، آخر نقطة لها في الأراضي التونسية، قبل العبور إلىوتُعد هذه القافلة، وتضم، وعلى متنها، في حين، حيثوتنقلت القافلة عبرلجمع المشاركين، مرورًا بـ، قبل العبور إلى ليبيا.ومن المنتظر أن تتابع القافلة طريقها، لتصل إلى، ثم، فـ، في رحلة رمزية للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.