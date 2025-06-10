Babnet   Latest update 18:39 Tunis

فيديو اليوم.. سكان الزاوية يعبئون سيارات قافلة الصمود بالوقود مجانا‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6847fedaf05059.96391537_hpfnjgoqlkeim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 10:39 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أهالي زوارة يملؤون وقود قافلة الصمود مجانًا دعمًا لغزة

نشرت شبكة "صدى" الإعلامية الليبية مقطع فيديو يُوثّق لحظة وصول موكب السيارات والحافلات المشاركة في "قافلة الصمود"، التي انطلقت يوم أمس من تونس باتجاه معبر رفح، بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.



ووفق ما جاء في الفيديو، ذكر المصوّر أن أهالي مدينة زوارة الليبية بادروا بشكل طوعي إلى تعبئة وقود جميع السيارات والحافلات المشاركة في القافلة مجانًا، في خطوة تعبّر عن التضامن الشعبي مع أهداف القافلة، ودعمًا من سكان المدينة لنشطائها، ومساهمةً في إنجاح مهمتها الإنسانية.


وكانت قافلة الصمود البرية لكسر الحصار على قطاع غزة دخلت الأراضي الليبية عبر معبر رأس جدير الحدودي، بعد أن كانت قد انطلقت صباح أمس الاثنين من شارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس.

وكانت القافلة قد وصلت في ساعة متأخرة من مساء الأمس إلى مدينة بن قردان، آخر نقطة لها في الأراضي التونسية، قبل العبور إلى ليبيا.

وتُعد هذه القافلة البرية الإنسانية الأولى من نوعها، وتضم عشرات الحافلات والسيارات، وعلى متنها أكثر من 1500 مشارك من الجزائر والمغرب وموريتانيا، في حين سيلتحق بها مشاركون آخرون من داخل ليبيا، حيث يرفع الجميع أعلام فلسطين.

وتنقلت القافلة عبر عدد من الولايات التونسية لجمع المشاركين، مرورًا بـسوسة، صفاقس، قابس، ومدنين، قبل العبور إلى ليبيا.

ومن المنتظر أن تتابع القافلة طريقها عبر الأراضي الليبية مرورًا بطرابلس، مصراتة، سرت، بنغازي، وطبرق، لتصل إلى معبر السلوم المصري يوم 12 جوان الجاري، ثم إلى القاهرة، فـمعبر رفح في 15 من الشهر نفسه، في رحلة رمزية للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 309588


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 جوان 2025 | 14 ذو الحجة 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
26° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-19
31°-19
32°-21
36°-22
35°-23
  • Avoirs en devises
    23017,3

  • (05/06)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,36416 DT        1$ =2,96375 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/06)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    