فيديو اليوم.. سكان الزاوية يعبئون سيارات قافلة الصمود بالوقود مجانا
أهالي زوارة يملؤون وقود قافلة الصمود مجانًا دعمًا لغزة
نشرت شبكة "صدى" الإعلامية الليبية مقطع فيديو يُوثّق لحظة وصول موكب السيارات والحافلات المشاركة في "قافلة الصمود"، التي انطلقت يوم أمس من تونس باتجاه معبر رفح، بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
نشرت شبكة "صدى" الإعلامية الليبية مقطع فيديو يُوثّق لحظة وصول موكب السيارات والحافلات المشاركة في "قافلة الصمود"، التي انطلقت يوم أمس من تونس باتجاه معبر رفح، بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
ووفق ما جاء في الفيديو، ذكر المصوّر أن أهالي مدينة زوارة الليبية بادروا بشكل طوعي إلى تعبئة وقود جميع السيارات والحافلات المشاركة في القافلة مجانًا، في خطوة تعبّر عن التضامن الشعبي مع أهداف القافلة، ودعمًا من سكان المدينة لنشطائها، ومساهمةً في إنجاح مهمتها الإنسانية.
وكانت قافلة الصمود البرية لكسر الحصار على قطاع غزة دخلت الأراضي الليبية عبر معبر رأس جدير الحدودي، بعد أن كانت قد انطلقت صباح أمس الاثنين من شارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس.
وكانت القافلة قد وصلت في ساعة متأخرة من مساء الأمس إلى مدينة بن قردان، آخر نقطة لها في الأراضي التونسية، قبل العبور إلى ليبيا.
وتُعد هذه القافلة البرية الإنسانية الأولى من نوعها، وتضم عشرات الحافلات والسيارات، وعلى متنها أكثر من 1500 مشارك من الجزائر والمغرب وموريتانيا، في حين سيلتحق بها مشاركون آخرون من داخل ليبيا، حيث يرفع الجميع أعلام فلسطين.
وتنقلت القافلة عبر عدد من الولايات التونسية لجمع المشاركين، مرورًا بـسوسة، صفاقس، قابس، ومدنين، قبل العبور إلى ليبيا.
ومن المنتظر أن تتابع القافلة طريقها عبر الأراضي الليبية مرورًا بطرابلس، مصراتة، سرت، بنغازي، وطبرق، لتصل إلى معبر السلوم المصري يوم 12 جوان الجاري، ثم إلى القاهرة، فـمعبر رفح في 15 من الشهر نفسه، في رحلة رمزية للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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