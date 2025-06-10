عبد القادر بن زينب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام، كان ضيف برنامج "صباح الورد" مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، حيث تطرق إلى ملفات فساد وسوء تصرف في القطاع الفلاحي وشركة اللحوم وصفقات التغذية المدرسية، داعيًا إلى تحقيقات قضائية ومحاسبة المسؤولين.



عيد الأضحى وارتفاع الأسعار



وزارة الفلاحة: دعوة لإعادة الهيكلة



فساد في شركة اللحوم



صفقة التغذية المدرسية: شبهات وطلب تدخل النيابة العمومية



غياب خطة وطنية للتسويق والتصدير



أشار بن زينب إلى أنبسببوغياب القدرة الشرائية، معتبرًا أن وزارة الفلاحة، ودعا إلى، مؤكدًا أنانتقد بشدة أداء وزارة الفلاحة، مشيرًا إلى وجوددون نجاعة حقيقية، واصفًا الوزير الحالي بأنه، ودعا إلى، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في ظل أزمة التغير المناخي.وحول، اعتبر بن زينب أن المؤسسة تعرف، مؤكدًا أنها لعبتويجبفي ما يتعلق بملف، كشف النائب عن، أبرزها:* الشركة الفائزة* تم* الشركة نالت الصفقة رغم هذه التجاوزات، فيأكد بن زينب أنهوطالب، مشددًا: "".أشار إلىمثل، داعيًا إلىتُعنى، مؤكدًا أن بعض المندوبيات بالخارجاختتم بن زينب بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل لعب، داعيًا الحكومة إلى، وإلى