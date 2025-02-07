محامي يكشف العقوبات التي تنتظر مصوّر فيديو حرق شاب لنفسه في سوسة

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أثار مقطع الفيديو الذي وثّق لحظة إقدام شاب على إحراق نفسه أمام مقر وحدة أمنية بسوسة الجنوبية جدلًا واسعًا، حيث وصفه الأستاذ زياد الكعبي، المحامي، بأنه يمثل "خرقًا واضحًا للقانون".



وفي مداخلة له خلال برنامج "في 60 دقيقة" على اذاعة الديوان، مساء الجمعة، استنكر الكعبي قيام شخص بتصوير الحادثة ونشرها، مؤكدًا أن هذا الفعل يتعارض مع القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.









وأوضح أن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون قد تصل إلى سنة سجن وخطية مالية تصل إلى 5000 دينار، مشيرًا إلى أن الأبحاث قد تكشف عن دوافع أخرى وراء التصوير، مما قد يؤدي إلى تشديد العقوبات وفقًا لتشريعات إضافية.



كما شدد المحامي على أن ما تم نشره يعد انتهاكًا صارخًا للذات الإنسانية والكرامة البشرية، متسائلًا عن "الغاية الحقيقية" من تصوير مثل هذا المشهد الصادم.



من جهته، أكد وسام الشريف، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي باسمها، أن الشاب الذي أقدم على هذا الفعل الأليم من مواليد سنة 1999، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت يوم 6 فيفري 2025 أمام مقر الوحدة الأمنية بسوسة الجنوبية.

وأوضح أن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون قد تصل إلى، مشيرًا إلى أن الأبحاث قد تكشف عنوراء التصوير، مما قد يؤدي إلىوفقًا لتشريعات إضافية.كما شدد المحامي على أن، متسائلًا عن "الغاية الحقيقية" من تصوير مثل هذا المشهد الصادم.من جهته، أكد وسام الشريف، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي باسمها، أن الشاب الذي أقدم على هذا الفعل الأليم، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت يومأمام مقر الوحدة الأمنية بسوسة الجنوبية.