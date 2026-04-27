Babnet   Latest update 12:07 Tunis

فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج الإدماج المالي والاقتصادي لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة انطلاقا من اليوم الإثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e7359662c6d22.53911504_lghkepfmnjqio.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 12:07 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج الإدماج المالي والاقتصادي لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة، انطلاقا من اليوم الإثنين وإلى غاية يوم الجمعة 20 ماي 2026، وذلك بصفة حصرية عبر المنصة الرقمية على الرابط httpss://acces-financement.emploi.gov.tn/⁠

ويوفّر هذا البرنامج، حسب بلاغ للوزارة اليوم الاثنين، آلية تمويل ميسّرة تتمثل في قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، موجهة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، على أن يتم تسديد القروض على مدة تصل إلى ثماني سنوات، منها سنتان إمهال.

ويندرج برنامج الإدماج المالي والاقتصادي لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة في إطار السياسة الهادفة إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي لهذه الفئة وتشجيعها على بعث المشاريع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328180

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أفريل 2026 | 10 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:06
16:02
12:24
05:30
03:55
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet26°
23° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
27°-15
28°-16
29°-16
24°-17
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/04)     2471,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/04)   27961 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>