أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج الإدماج المالي والاقتصادي لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة، انطلاقا من اليوم الإثنين وإلى غاية يوم الجمعة 20 ماي 2026، وذلك بصفة حصرية عبر المنصة الرقمية على الرابط httpss://acces-financement.emploi.gov.tn/⁠ويوفّر هذا البرنامج، حسب بلاغ للوزارة اليوم الاثنين، آلية تمويل ميسّرة تتمثل في قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، موجهة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، على أن يتم تسديد القروض على مدة تصل إلى ثماني سنوات، منها سنتان إمهال.ويندرج برنامج الإدماج المالي والاقتصادي لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة في إطار السياسة الهادفة إلى دعم الإدماج المالي والاقتصادي لهذه الفئة وتشجيعها على بعث المشاريع.