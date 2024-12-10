عطلة نهاية الأسبوع في كوستا: أبواب مفتوحة لاكتشاف الإقامة الفاخرة

بلاغ صحفي -



اكتشفوا إقامة كوستا خلال عطلة نهاية الأسبوع المفتوحة الخاصة بنا!





التاريخ: 14 و15 ديسمبر 2024

التوقيت: من 9 صباحاً إلى 6 مساءً

المكان: إقامة كوستا، شط مريم، سوسة

● الهاتف: 508 852 70 (216+)