عطلة نهاية الأسبوع في كوستا: أبواب مفتوحة لاكتشاف الإقامة الفاخرة
بلاغ صحفي -
اكتشفوا إقامة كوستا خلال عطلة نهاية الأسبوع المفتوحة الخاصة بنا!
اكتشفوا إقامة كوستا خلال عطلة نهاية الأسبوع المفتوحة الخاصة بنا!
يسرّ شركة كحلون العقارية أن تدعوكم لحضور فعالية "عطلة نهاية الأسبوع المفتوحة" في إقامة كوستا، الواقعة في شط مريم، سوسة. زورونا يومي السبت 14 ديسمبر والأحد 15 ديسمبر 2024 لاكتشاف هذه الجوهرة المطلة على البحر.
خلال هذا الحدث، ستتاح لكم فرصة استكشاف الشقق الحديثة، التحدث مع فريقنا المتخصص، والاستفادة من فرصة حصرية لحجز منزلك المستقبلي. كما ينتظركم هدية مفاجأة عند كل حجز يتم على عين المكان!
سواء كنتم تبحثون عن مسكن رئيسي، منزل عطلات، أو حتى استثمار عقاري، فإن إقامة كوستا توفر لكم الفخامة، الراحة، والابتكار بفضل تجهيزاتها المتطورة بنظام البيت الذكي وخدماتها عالية الجودة.
لا تفوتوا هذه الفرصة لتحقيق حلمكم بالعيش على بعد خطوات من البحر!
التاريخ: 14 و15 ديسمبر 2024
التوقيت: من 9 صباحاً إلى 6 مساءً
المكان: إقامة كوستا، شط مريم، سوسة
لتأكيد حضوركم، يرجى ملء النموذج عبر الضغط هنا .
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا على:
● الهاتف: 508 852 70 (216+)
● الموقع الإلكتروني: www.ResidenceCosta.com
لا تفوتوا فرصة أن تصبحوا مالكين لشقة فريدة داخل إقامة مميزة مطلة على البحر، حيث يتحول كل يوم إلى عطلة!
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