أحكام بالسجن تتراوح بين 4 و12 سنة في حق الإرهابي رضا العمري ومواطن قدم له المؤونة

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قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بحكم السجن 12 سنة في حق الإرهابي رضا العمري، القيادي بكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، وذلك بتهم تتعلق بالإرهاب. كما تم الحكم على مواطن آخر بالسجن لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت تقديمه المؤونة لرضا العمري وبقية أفراد الكتيبة الإرهابية.



وقد اعترف رضا العمري خلال جلسة المحاكمة بالقيام بعمليات سطو على منازل المواطنين لأخذ المؤونة، بينما أنكر المواطن التهم المنسوبة إليه ونفى أي تعامل مع الإرهابيين.





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هذا الحكم يُعد خطوة أخرى في مسار القضاء على الإرهاب في البلاد ومحاسبة كل من يساهم أو يتعاون مع هذه الجماعات الإرهابية.