Babnet

أحكام بالسجن تتراوح بين 4 و12 سنة في حق الإرهابي رضا العمري ومواطن قدم له المؤونة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67500b428dc6f2.56393425_jlqimfhknpeog.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Decembre 2024 - 08:54 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بحكم السجن 12 سنة في حق الإرهابي رضا العمري، القيادي بكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، وذلك بتهم تتعلق بالإرهاب. كما تم الحكم على مواطن آخر بالسجن لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت تقديمه المؤونة لرضا العمري وبقية أفراد الكتيبة الإرهابية.

وقد اعترف رضا العمري خلال جلسة المحاكمة بالقيام بعمليات سطو على منازل المواطنين لأخذ المؤونة، بينما أنكر المواطن التهم المنسوبة إليه ونفى أي تعامل مع الإرهابيين.

...

هذا الحكم يُعد خطوة أخرى في مسار القضاء على الإرهاب في البلاد ومحاسبة كل من يساهم أو يتعاون مع هذه الجماعات الإرهابية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298607


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 09:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*