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القصبة: توقيع إسناد إجازات خدمات الاتصالات للجيل الخامس

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Bookmark article    Publié le Samedi 30 Novembre 2024 - 10:41 قراءة: 0 د, 35 ث
      
في خطوة هامة نحو تطوير قطاع الاتصالات في تونس، أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، عن توقيع إسناد إجازات توفير خدمات الاتصالات للجيل الخامس (5G) لمشغلي الشبكات العمومية "اتصالات تونس"، "أوريدو تونس"، و"أورانج تونس". جاء ذلك في تصريح الوزير لاذاعة الديوان يوم السبت، 30 نوفمبر 2024.

الهميسي أكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال الاتصالات وستساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات في البلاد. وأضاف أن العملية كانت نتاج سلسلة من التجارب والمشاريع النموذجية التي بدأت منذ فترة، وأن المشغلين الثلاثة أصبحوا جاهزين للانطلاق في التسويق الفعلي لهذه الخدمات بداية من العام المقبل.

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كما أشار الوزير إلى أن جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية والقانونية تم استكمالها لتأمين إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل سلس وفعال.


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