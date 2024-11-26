وايويت تثبت "زيغو فلتر" في دار شعبان الفهري لتقليل مخاطر الفيضانات وحماية البيئة

بلاغ صحفي -



المشروع، الذي يتم بالتعاون مع بلدية دار شعبان الفهري وشركة فيليب موريس إنترناشيونال في تونس، يهدف إلى مكافحة الفيضانات وحماية البيئة





حول وايويت

وايويت هي شركة تونسية ناشئة بيئية تأسست في 18 مايو 2020. تسعى الشركة لحماية البيئة وتقليل مخاطر الفيضانات. وقد قامت حتى الآن بتركيب أكثر من 2000 صفاية في 22 بلدية بتونس. وبفضل خبرتها، تعمل زيغو فلتر بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية الملحة

تقوم الشركة الناشئة الخضراء وايويت بنشر منتجها "زيغو فلتر"، الذي يهدف إلى تقليل مخاطر الفيضانات عبر حجز النفايات في بلدية دار شعبان الفهري. ويشمل المشروع، الذي يتم بالتعاون مع بلدية دار شعبان الفهري وشركة فيليب موريس إنترناشيونال في تونس، تركيب 246 وحدة من زيغو فلتر ضمن شبكة الصرف الصحي في هذه البلدية التي تعاني بشكل متكرر من فيضانات خطيرة.وقال يحيى مجدوب، المهندس الرئيسي والمستشار البيئي في بلدية دار شعبان الفهري: "تظهر هذه المبادرة كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تقدم حلولاً فعالة للتحديات البيئية التي تواجه مجتمعنا. من خلال العمل المشترك مع وايويت وفيليب موريس إنترناشيونال في تونس، نعزز من قدرة منطقتنا على الصمود أمام الفيضانات ونحافظ على جودة المياه."إن تلوث شبكة الصرف الصحي بالنفايات يمثل مشكلة مستمرة، تجعل صيانة شبكات التصريف معقدة، مما يزيد من خطر الفيضانات أثناء الأمطار الغزيرة ويتسبب في أضرار مادية وخسائر بشرية وتلوث الموارد المائية. وأوضح محمد رمّاح، المدير العام لشركة وايويت: "وايويت صممت حلاً عمليًا لهذه المشكلة من خلال تركيب زيغو فلتر. هذه الأجهزة تلتقط وتحجز النفايات الصلبة لمنع تراكمها واحتجازها داخل شبكات الصرف الصحي."