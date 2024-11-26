خلال مؤتمر الإستثمار العالمي، وزير الإقتصاد يلتقي بمجموعة من مسؤولي كبرى الشركات السعودية.

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بمناسبة انعقاد مؤتمر الإستثمار العالمي بالرياض من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري ،اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بمجموعة من مسؤولي عدد من كبرى الشركات السعودية بحضور مساعد وزير الإستثمار بالمملكة.



وتنشط هذه الشركات الحاضرة في اللقاء في مجالات وقطاعات مختلفة من ذلك المجال السياحي ومجال الطاقات المتجددة والتجارة والتعدين و صناعة مواد البناء والصناعات الكهربائية والتطوير العقاري وغيرها، هذا إلى جانب حضور مسؤولين من الصندوق السعودي للتنمية والبنك السعودي للتصدير والاستراد.



وتنشط هذه الشركات الحاضرة في اللقاء في مجالات وقطاعات مختلفة من ذلك المجال السياحي ومجال الطاقات المتجددة والتجارة والتعدين و صناعة مواد البناء والصناعات الكهربائية والتطوير العقاري وغيرها، هذا إلى جانب حضور مسؤولين من الصندوق السعودي للتنمية والبنك السعودي للتصدير والاستراد.

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وكانت الجلسة التي حضرها سفير تونس بالرياض هشام الفراتي والوفد المرافق ، مناسبة اكد خلالها الوزير على تميز العلاقات الثنائية بين تونس والمملكة العربية السعودية وعلى الحرص لمزيد تدعيمها وتوسيع مجالاتها.



كما قدم وزير الإقتصاد والتخطيط للحاضرين لمحة حول تطور الوضع الإقتصادي في تونس خلال الفترة الأخيرة ، مشيرا إلى ما توليه الحكومة التونسية من اهتمام بالاستثمار الخاص ،المحلي والخارجي باعتباره من المحركات الأساسية للنمو وخلق فرص التشغيل والمساهمة في تحسين الأوضاع الإجتماعية.

و تطرق الوزير في ذات السياق إلى العمل الجاري لمزيد تحسين مناخ الإستثمار والأعمال والى الإجراءات التي يتم العمل عليها بهدف ترسيخ الشفافية في المعاملات والحد من البيروقراطية وتوفير الإحاطة اللازمة للمستثمرين وأصحاب المشاريع.



واستعرض الوزير ميزات تونس التفاضلية التي تجعل منها موقعا حيويا للنشاط وتطوير الأعمال من ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي والانفتاح الإقتصادي وتوفر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية بالإضافة إلى الإستقرار السياسي، داعيا الشركات السعودية إلى زيارة تونس والتعرف اكثر على الفرص المتاحة في مجالات انشتطهم.

وفي إطار اشغال المؤتمر، شارك سمير عبد الحفيظ في جلسة حوارية أكد من خلالها على أهمية دور الإستثمار الخاص في دفع النمو وخلق الثروة ، مشددا على اهمية التلازم بين النمو الاقتصادي و الرقي الإجتماعي وهو ما تحرص تونس على تجسيمه في سياساتها وبرامجها الإصلاحية والتنموية.

هذا و حضر سمير عبد الحفيظ مرفوقا بسفير تونس بالرياض والوفد المصاحب في جلسة الإفتتاح الرسمي للمؤتمر التي أشرف عليها وزير الإستثمار السعودي بحضور عدد هام من الوزراء وممثلي الحكومات ومسؤولي هياكل ووكالات دعم الإستثمار الخارجي والفاعلين الإقتصاديين والخبراء من عديد الدول .