تعرفت عليه عبر الفايس بوك : 7 سنوات سجنا لشاب استدرج تلميذة واعتدى عليها

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قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم 7 سنوات سجنا في حق شاب استدرج تلميذة بعد أن تعرف عليها عبر الفايس بوك الى منزله بجهة ماطر واغتصبها.



وقد انكر المتهم ما نسب إليه وبين ان المتضررة سلمته نفسها فواجهه القاضي بتقرير الطب الشرعي الذي اثبت تعرضها للاغتصاب من قبله.

