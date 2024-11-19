ملف حصول رجال أعمال على قروض بدون ضمانات مالية :هذا ما تقرر في حق رجل أعمال معروف كان رئيس اسبق لفريق رياضي عريق

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نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملفي فساد مالي واداري تعلقا بالحصول على قروض بنكية من بنوك عمومية دون ضمان مالي، شملت الابحاث فيه رجل اعمال معروف سبق وان ترأس احد الفرق الرياضية العريقة وبالمناداة على هذا الأخير لم يحضر الجلسة ،وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية التى قدمها سابقا وقدم تقريرا ومؤيدات .



وطلب محامي المتهم مزيد التاخير للإطلاع على المؤيدات التى قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة في الجلسة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة تأجيلا نهائيا لجلسة أواخر الشهر الجاري .





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وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة الرئيس السابق للفريق الرياضي المذكور بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي من أجل الحصول على قرضين من بنك عمومي دون احترام التراتيب الجاري بها العمل.



وقررت دائرة الاتهام ايقاف التتبعات تطبيقا لقانون المصالحة الادارية في حق مسؤول سابق بالبنك العمومي المذكور مع حفظ التهم في حق أحد أقارب رجل الأعمال وذلك لعدم كفاية الحجة في حقه.