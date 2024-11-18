القصرين: " اصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق أمنيَيْن بعد وفاة شخص في مداهمة أمنية"‎

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أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بطاقتيْ إيداع بالسجن في حقّ أمنيين اثنين، يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، بعد فتح النيابة العمومية لبحث تحقيقي في حقّ 9 أمنيين من أجل القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري، لاذاعة موزاييك.



ولفت المتحدث ياسم محاكم القصرين إلى إبقاء قاضي التحقيق لـ 7 أمنيين في حالة سراح، في الملف نفسه.





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ويُذكر أنّ القضية تتعلق بعملية مداهمة، أدت إلى وفاة شخص، في مدينة القصرين، وفق المعطيات الأولية.