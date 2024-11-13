في قضية ذات صبغة ارهابية : جلب النائب السابق أحمد العماري ورجل الاعمال مهدي بن غربية للمحاكمة

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نظرت أمس الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر في ملف قضية ذات صبغة ارهابية شملت الابحاث فيها القيادي بحركة النهضة احمد العماري و رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل مهدي بن غربية الذي تبين انه موقوف في غير هذه القضية وبين بن غربية للمحاكمة انه تم تعقيب قرار دائرة الاتهام المتعلق بملف القضية وطلب التاخير لانابة محامي له شأنه شأن المتهم احمد العماري وفوضت النيابة النظر فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 24 ديسمبر .



وكان الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، صرح في أوت 2024 ان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بهذه المحكمة، قررت إحالة مهدي بن غربية (نائب ووزير اسبق) وأحمد العماري (نائب سابق عن حركة النهضة) على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهما من "أجل عدة تهم ذات صبغة ارهابية".





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واضاف الترخاني في تصريح اعلامي يوم 8 أوت 2024 انه تقررت إحالة بن غربية (موقوف) والعماري على أنظار المحكمة لمقاضاتهما بسبب أحداث قال إنها "جدت داخل أحد السجون"، دون بيان معطيات اخرى.



يشار الى أن مهدي بن غربية وهو ايضا رجل اعمال موقوف على ذمة القضاء من شهر اكتوبر 2021 في حين تم ايقاف العماري (قيادي في حركة النهضة) في شهر مارس 2023 ثم افرج عنه لاحقا بعد نحو 6 اشهر مع تقييد مكان الاقامة .

