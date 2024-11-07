وزارة الصحة تدعو الي التوقف الفوري عن استعمال منتجات برازيلية للعناية بالشعر تتسبب في الفشل الكلوي والسرطان

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حذرت وزارة الصحة، في بلاغ طارئ من الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر نشرته اليوم الخميس، من إستعمال منتجات فرد الشعر البرازيلي التي تحتوي على حمض الجليكوليك الذي يتسبب في مخاطر على صحة المستهلك من بينها خطر الإصابة بسرطانات الجهاز التنفسي والجلد.



وأفادت أنه على الرغم من أن الفرد البرازيلي يعتبر عملاً يحسن ملمس الشعر، إلا أن وجود حمض الجليكوليك في هذه المنتجات يشكل تهديداً صحياً خطيراً، حيث يتحلل إلى فورمالدهايد، وهي مادة شديدة السمية ومسّرطنة وتؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان.





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وأوضحت الوزارة، أن منتجات فرد الشعر البرازيلي، التي تحتوي على حمض الجليكوليك، وخاصة تلك التي تحمل علامة "BRAZIL CACAU" تمثل خطراً مباشراً على صحة المستهلك، إذ تم رصد حالات من تلف الكبد والتلف الكلوي الحاد والجهاز التنفسي لدى الأشخاص الذين تأكدت مداومتهم على استعمال هذه المنتجات، وهي مخاطر تم تأكيدها من قبل الجمعية التونسية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي وزرع الأعضاء والمركز الوطني.



كما يتسبب في مشاكل الجلد والعينين ويمكن أن يسبب التلامس المباشر مع حمض الجليوكسيليك تهيجا وحروقًا شديدة في الجلد والعينين ويزيد التعرض المستمر للفورمالديهايد من احتمال الإصابة بسرطانات الجهاز التنفسي والجلد.



ودعت الوزارة جميع المتخصصين في مجال التجميل إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الجليوكسيلي، مشيرة إلى أن النتائج التجميلية لا تبرر المخاطر الصحية المرتبطة بهذه المنتجات وهناك بدائل آمنة وفعالة يمكن استخدامها للحفاظ على صحة المستهلكين.



وأكدت على أهمية قراءة الملصقات بعناية تأكد من فحص المكونات المدرجة على المنتجات وإذا كان حمض الجليوكسيليك أو الجليوكسال من ضمن المكونات، يجب تجنب استخدامها بشكل قاطع.



وأشارت الوزارة إلى أهمية الوعي بالمخاطر و يجب أن يكون المستهلك على دراية تامة بالمخاطر الصحية التي قد تصاحب استخدام هذه المنتجات.



كما يتعرض مهنيو التجميل الذين يعملون مع هذه المنتجات بشكل متكرر لخطر الأمراض المهنية الخطيرة، حيث اكدت الوزارة إلى أهمية البحث عن بدائل آمنة ويقوموا بتوعية زبائنهم بالمخاطر المحتملة.



