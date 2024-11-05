بعد اضطرابات رحلاتها: 'التونيسار' تعتذر وتستأجر طائرات لتجاوز الأزمة

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تقدّمت الخطوط التونسية، في بلاغ لها، باعتذاراتها "عمّا لحق بالمسافرين وبالمتعاملين معها من إزعاج إثر الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها خلال أيام 1 و2 و3 و4 نوفمبر 2024 بسبب مشاكل تقنية مُفاجئة لعددٍ من طائراتها".



وأكّدت الشركة في بلاغها، على أنّها "تبذل كلّ جهودها لتجاوز هذه الوضعية وإعادة الحركة إلى سالف نشاطها".





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وأشارت إلى أنّها "قامت باستئجار 3 طائرات لتعزيز أسطولها الحالي على أن يتم خلال الساعات القادمة استكمال إجراءات استئجار الطائرة الرابعة"، مضيفة أنّ ذلك سيمكّن من تأمين نقل مسافريها إلى وجهاتهم، وفق نصّ البلاغ.

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وأكّدت الناقلة الوطنية على أنّها "حرصت منذ بداية الأزمة على استئجار طائرات لتعويض النقص الحاصل في أسطولها إلاّ أنّ عدم توفّر عروض آنية بالاضافة إلى تعقد الإجراءات، حال دون تدارك الإشكال القائم منذ بدايته".



وطمأنت الخطوط التونسية مسافريها المتضرّرين من التأخيرات الحاصلة، بأنّها "ستتكفّل بمصاريف تغيير أو تعديل حجوزاتهم حسب طلباتهم"، وفق ما جاء في البلاغ. وأشارت إلى أنّها "قامت باستئجار 3 طائرات لتعزيز أسطولها الحالي على أن يتم خلال الساعات القادمة استكمال إجراءات استئجار الطائرة الرابعة"، مضيفة أنّ ذلك سيمكّن من تأمين نقل مسافريها إلى وجهاتهم، وفق نصّ البلاغ.وأكّدت الناقلة الوطنية على أنّها "حرصت منذ بداية الأزمة على استئجار طائرات لتعويض النقص الحاصل في أسطولها إلاّ أنّ عدم توفّر عروض آنية بالاضافة إلى تعقد الإجراءات، حال دون تدارك الإشكال القائم منذ بدايته".وطمأنت الخطوط التونسية مسافريها المتضرّرين من التأخيرات الحاصلة، بأنّها "ستتكفّل بمصاريف تغيير أو تعديل حجوزاتهم حسب طلباتهم"، وفق ما جاء في البلاغ.