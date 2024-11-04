الطبيب البيطري لمحمية فريقيا: تم ترحيل 3 فيلة الي الهند بسبب التقدم في السن وعدم التزاوج‎

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نفى الاثنين 4 نوفمبر، الطبيب البيطري لمحمية فريقيا محمد بيوض ما تم تداوله عن أسباب ترحيل 3 فيلة من المحمية الي الهند من سوء معاملة وسوء تغذية.



وأوضح محمد بيوض أن المحمية توفر احسن الظروف للحيوانات وان سبب ترحيل الفيلة (ذكر و2 اناث) الي مأوى في الهند هو تقدمهم في السن وعدم تزاوجهم رغم قدومهم الي تونس منذ سنة 2001.





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واشار الطبيب البيطري للمحمية انه سيتم استقدام فيلة جدد للمحمية في شهر مارس المقبل.

واشار الطبيب البيطري للمحمية انه سيتم استقدام فيلة جدد للمحمية في شهر مارس المقبل.