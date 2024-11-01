وزيرة التجهيز: 'المقاولات التونسية ليست في صحّة جيّدة'

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قالت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، إن "المقاولات التونسية ليست في صحة جيدة و إنها تمر بصعوبات مالية".



وأضافت في تصريح لمراسلة اذاعة "الجوهرة أف أم"، اليوم على هامش تسليم عقود 90 مسكنا اجتماعيا إلى مستحقيها في المرازقة من ولاية نابل، أن هناك سعي لحلحلة كل الإشكاليات التي تعترض شركات المقاولة.





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ومن جهة أخرى، اشارت الوزيرة إلى وجود عديد المشاريع المبرمجة خاصة الرواق الاقتصادية شرق غرب والمتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 التي تربط بين ولايتي صفاقس والقصرين عبر القيروان وسيدي بوزيد، إضافة إلى مشروع الطريق الوطنية 15 الرابطة بين القصرين وقابس والطريق الوطنية 3، فضلا عن الطريق السيارة بوسالم-الحدود الجزائرية.

وأوضحت الوزيرة أن الدراسات المتعلّقة بعديد المشاريع جاهزة لكن الاشكالية تكمن في التمويل.