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اليم في منوبة ... انتشال جثتي طفلين من قنال

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Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 15:31 قراءة: 0 د, 11 ث
      
تمكن اليوم اعوان الحماية المدنية بمنوبة من انتشال جثتي طفلين بقنال مجردة قرب جامعة منوبة تتراوح اعمارهما بين 13 الى 15سنة.


وقد تم توجيه فرق مختصة بالاستعانة بفريق غوص تولى تشال الجثتين وتسليمهما للوحدات الامنية لمواصلة الابحاث.
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