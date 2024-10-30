اليم في منوبة ... انتشال جثتي طفلين من قنال

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تمكن اليوم اعوان الحماية المدنية بمنوبة من انتشال جثتي طفلين بقنال مجردة قرب جامعة منوبة تتراوح اعمارهما بين 13 الى 15سنة.





وقد تم توجيه فرق مختصة بالاستعانة بفريق غوص تولى تشال الجثتين وتسليمهما للوحدات الامنية لمواصلة الابحاث.



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