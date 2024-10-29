أسعار زيت الزيتون : صاحب معصرة يوضّح

أفاد "صالح الحاج مبارك "صاحب معصرة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة ،بأنه لم يتم إلى حد الان تحديد التسعيرة الرسمية لبيع زيت الزيتون وهي مرتبطة أساسا بالسوق العالمية.



وأضاف الحاج مبارك خلال حلوله اليوم ضيفا على برنامج "بوليتيكا "، أن أصحاب المعاصر يعتمدون حاليا على تسعيرة تعتمد على "قاعدة الزيت الموجود في الزيتون".





ولفت إلى أنهم يقومون بشراء الزيتون بأسعار تتراوح بين 1500 و 2500 مليم ويبيعون اللتر الواحد من الزيت ب16 دينارا، مشددا على أن الزيتون سليم وخالي من أي حشرة ، وذلك في رده على ماتم تداوله بخصوص " ذبابة الزيتون".كما دعا المتحدث، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من إمكانية ارتفاع أسعار الزيت خلال الفترة القادمة، معتبرا أنّ ذلك قد يُحدث حالة من الإرباك لدى المواطنين والتُجار، وعلى الإقبال على شراء الزيت وتخزينه، والحال أنّ الزيت موجود بالكميات اللازمة وبأسعار معقولة، حسب تعبيره.