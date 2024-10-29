فريد بن جحا: ارتفاع عدد الجثث التي لفظتها شواطئ المهدية

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أفاد الناطق الرسمي باسم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، اليوم الثلاثاء، بأنّ "عدد الجثث التي لفظتها شواطئ الجهة بكل من الشابة وسلقطة وملولش إلى 19 جثة آدمية شبه متحللة"، مؤكّدًا أنه "لم يتمّ إلى حدّ الآن التعرّف على جنسهم وجنسياتهم إلى حدّ الآن".





وأوضح بن جحا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على اذاعة الجوهرة، أنّ "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية أذنت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الواقعة وتعهيد مصالح الحرس البحري بالجهة من أجل التعرف على جنسياتهم وجنسهم، كما تم رفع عينات إلى المخابر الجنائية بوزارة الداخلية لتحديد هوياتهم".



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وقال بن جحا إنّه "من المستبعد أن تكون جنسية الضحايا تونسية حسب التقديرات الأولية"، موضّحًا أنّه "بعد صدور نتائج العينات سنتمكّن من معرفة ما إن كانت الفاجعة هي نتيجة عملية اجتياز فردية أم هي من تنظيم وفاق إجرامي يهدف للاتجار بالبشر".



يُذكر أنّ شواطىء المهدية، خلال يوميْ السبت والأحد، لفظت 15 جثة على مستوى سواحل سلقطة والشابة وملولش، وقد أذنت النيابة العمومية بالمهدية لوحدات الحرس البحري بفتح بحث في الموضوع، وفق ما صرّح به للجوهرة أف أم، الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، يوم أمس الإثنين.

وقال بن جحا إنّه "من المستبعد أن تكون جنسية الضحايا تونسية حسب التقديرات الأولية"، موضّحًا أنّه "بعد صدور نتائج العينات سنتمكّن من معرفة ما إن كانت الفاجعة هي نتيجة عملية اجتياز فردية أم هي من تنظيم وفاق إجرامي يهدف للاتجار بالبشر".يُذكر أنّ شواطىء المهدية، خلال يوميْ السبت والأحد، لفظت 15 جثة على مستوى سواحل سلقطة والشابة وملولش، وقد أذنت النيابة العمومية بالمهدية لوحدات الحرس البحري بفتح بحث في الموضوع، وفق ما صرّح به للجوهرة أف أم، الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، يوم أمس الإثنين.