المهدية: البحر يلفظ 15 جثة لمهاجرين غير نظاميين

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أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، في تصريح لاذاعة الديوان أن شواطئ المهدية، لفظت 15 جثة بين يومي السبت والأمحد وتحديدا بسواحل سلقطة، الشابة وملولش

ورجح ذات المصدر، أن تكون الجثث لمشاركين في عملية هجرة غير نظامية في اتجاه السواحل الإيطالية.



هذا وقد اذنت النيابة العمومية بالمهدية لوحدات الحرس البحري بفتح بحث في الموضوع.