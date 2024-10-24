جلب رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين للمحاكمة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ridhacharfeddineee.jpg width=100 align=left border=0>

جلبت صباح اليوم الخميس 24 اكتوبر 2024 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين وذلك لمحاكمته في قضايا تعلقت بتكوين مكاسب بالخارج .



وقد بينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني فقررت الدائرة تأجيل القضية لشهر نوفمبر المقبل.





...



ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين وذلك من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال.



وتقدم فريق الدفاع عن شرف الدين بمطلب للافراج عنه مقابل ضمان مالي، وبعد الاطلاع على المطلب وافق قاضي التحقيق المتعهد بالبحث على الافراج عن النائب السابق وذلك مقابل ضمان مالي قدره 150 مليون دينار، غير أن هيئة الدفاع عن شرف الدين استأنفت القرار ليحال الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والتي أصدرت قرارا بتأييد قرار قاضي التحقيق بالافراج عن رضا شرف الدين مقابل الضمان المالي ورفض استئناف محاميي النائب السابق للقرار.

