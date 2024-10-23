باب الفلة : حجز كميات من المواد المخدرة واسلحة بيضاء

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تمكن أمس أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير، من حجز كميات من المخدرات واسلحة بيضاء داخل منزل بجهة باب الفلة، وإيقاف شخص مفتش عنه، في حين أحيل مروج تلك المواد المخدرة بحالة فرار.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر ورود معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير و اعوان مركز الأمن الوطني بسيدي البشير، مفادها اندماج أحد الأنفار في ترويج المخدّرات بمقر سكناه بجهة باب الفلة بالعاصمة،ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزل المظنون فيه رفقة الوحدات التابعة لمصلحة المتابعة الميدانية بإدارة شرطة النجدة أين تم القبض على قريبه مفتش عنه وحجز كمية من مخدّر القنب الهندي، و62 قرص مخدّر، ومبلغ مالي قدره 1827 دينار، و ميزان إلكتروني و 4 آلات حادة في شكل سيوف وسكاكين .





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باستشارة النيابة اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض وإدراج المروج بالتفتيش ولا تزال الابحاث جارية للقبض عليه.