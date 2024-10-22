بلال المشري: خطاب رئيس الجمهورية لا يتماشى مع خيارات الحكومة

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قال النائب بمجلس نواب الشعب بلال المشري، لدى حضوره في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان، الثلاثاء 22 أكتوبر، إن خطاب رئيس الجمهورية لدى أدائه لليمين الدستورية بالبرلمان لا يتماشى مع خيارات الحكومة



وأوضح المشري، أن الرئيس أكّد تمسّكه بالمؤسسات العمومية والمحافظة عليها، كما توجه برسالة واضحة للشباب العاطل عن العمل أكد فيها عدم رضائه عن وضعه الاقتصادي والاجتماعي.





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وأشار في المقابل إلى أن الحكومة في معزل عمّا قاله رئيس الجمهورية وخير دليل على ذلك مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قال إنه يتحدث عن تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية والتخفيض في كتلة الأجور، مما سينجر عنه ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب على حد تقديره.



وشدد بلال المشري على ضرورة تطبيق الشعارات على أرض الواقع وذلك في السياسات الحكومية وخاصة في قانون المالية، قائلا "يا حبذا تورينا الحكومة فعليا كيفاش تترجم خطاب رئيس الجمهورية الى أفعال".



وأشار في المقابل إلى أن الحكومة في معزل عمّا قاله رئيس الجمهورية وخير دليل على ذلك مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قال إنه يتحدث عن تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية والتخفيض في كتلة الأجور، مما سينجر عنه ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب على حد تقديره.وشدد بلال المشري على ضرورة تطبيق الشعارات على أرض الواقع وذلك في السياسات الحكومية وخاصة في قانون المالية، قائلا "يا حبذا تورينا الحكومة فعليا كيفاش تترجم خطاب رئيس الجمهورية الى أفعال".