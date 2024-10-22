بث مباشر لعملية جراحية على تيك توك.. هذا ما ينتظر الطبيبتان المخالفتان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dd512e5b0e0d0.03663141_hkimqgejpflon.jpg width=100 align=left border=0>

قال عميد الأطباء الدكتور رضا الضاوي في تصريح لاذاعة موزاييك، الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، إنّ تعمّد طبيبتان بثّ تدخّل جراحي داخل عيادة خاصّة فيه خرق لقوانين المهنة وأخلاقياتها وللقانون العام نظرا لأنّ ما أقدمت عليه المعنيتان فيه مس من المعطيات الشخصية.



وشدّد على أهمية احترام حرمة المريض وعدم تعريض معطياته الشخصية لأيّ انتهاك، مشدّدا على أنّ التوثيق الطبي بغرض تقديم معلومات علمية يكون في منتدى علمي خاص وليس في المباشر على مواقع التواصل.





...



واعتبر الضاوي أنّ ما أقدمت عليه الطبيبتان، يمثّل نقلة خطيرة في التجاوزات القانونية التي تصدر عن بعض الأطباء.



وأكّد المتحدّث الإستياء الكبير في صفوف العمادة ومن قبل وزير الصحة الذي اتصل به للقيام بما يتعيّن من إجراءات بعد هذا التجاوز الخطير.



وقال إنّ جملة الإجراءات تمّ اتخاذها بمجرّد إخطار العمادة بهذا التجاوز، مشيرا إلى إجراءات تأديبية وأنّه قد يتم تقديم شكاية في الغرض إن اقتضى الأمر.



وسيتمّ تحديد العقوبات التأديبية بمجرّد ورود التقرير الذي سيصدر عن فريق من الوزارة بعد القيام بالمعاينات الضرورية، كما سيتمّ سماع الطرفين المخالفين.



وأشار عميد الأطباء إلى أنّ 50 بالمائة من مجالس التأديب التي تعقدها العمادة تهمّ الإشهار وهو ممنوع حسب القوانين المنظمة لمهنة الطب في تونس.



واعتبر الضاوي أنّ ما أقدمت عليه الطبيبتان، يمثّل نقلة خطيرة في التجاوزات القانونية التي تصدر عن بعض الأطباء.وأكّد المتحدّث الإستياء الكبير في صفوف العمادة ومن قبل وزير الصحة الذي اتصل به للقيام بما يتعيّن من إجراءات بعد هذا التجاوز الخطير.وقال إنّ جملة الإجراءات تمّ اتخاذها بمجرّد إخطار العمادة بهذا التجاوز، مشيرا إلى إجراءات تأديبية وأنّه قد يتم تقديم شكاية في الغرض إن اقتضى الأمر.وسيتمّ تحديد العقوبات التأديبية بمجرّد ورود التقرير الذي سيصدر عن فريق من الوزارة بعد القيام بالمعاينات الضرورية، كما سيتمّ سماع الطرفين المخالفين.وأشار عميد الأطباء إلى أنّ 50 بالمائة من مجالس التأديب التي تعقدها العمادة تهمّ الإشهار وهو ممنوع حسب القوانين المنظمة لمهنة الطب في تونس.