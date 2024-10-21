بسام النيفر: تغيير العملة لن يقضي على الاقتصاد الموازي

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اعتبر المحلل المالي بسام النيفر في تصريح لاذاعة موزاييك ان تغيير العملة في تونس لن يكون حلا للقضاء على الاقتصاد الموازي خاصة مع معدلات التضخم العالية التي تسجلها تونس وفق تقديره.



وأرجع المحلل المالي ذلك الى امكانية تسرب الأموال المتأتية من التجارة الموازية الى الاقتصاد المنظم ثم مرة اخرى الى الاقتصاد الموزاي مشددا على ان جزء مهم من اموال التهريب ليست بالدينار التونسي.





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والنيفر يؤكد ان جميع العمليات المشابهة في تغيير العملة ادت الى معدلات تضخم أكبر خاصة في الهند ونيجيريا والارجنتين.

