وزير الإقتصاد يبرز خلال مشاركته في المنتدى الإقتصادى التركي-العربي ميزات تونس للإستثمار والشراكة المثمرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671244965a8b54.91359203_jmpeghokilqfn.jpg width=100 align=left border=0>

شارك سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط على رأس وفد ضم كل من أحمد بن الصغير سفير تونس بانقرة ، و عبد الرزاق المثلوثي القنصل العام باسطنبول، في أشغال الدورة 15 لمنتدى التعاون العربي التركي الذي انعقد بمدينة اسطنبول يوم 17 اكتوبر الجاري ، بمشاركة عدد من وزراء المالية والاقتصاد من تركيا والدول العربية الى جانب الامين العام لجامعة الدول العربية و عدد من المؤسسات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة ومنظمات أصحاب الاعمال التركية.



و استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط ، في مداخلاته في هذا المنتدى، الذي دار في شكل حلقات حوارية ، جملة الاجراءات التي اتخذتها تونس لمجابهة الازمة الاقتصادية العالمية وتعزيز مقومات صمود ومناعة اقتصادها من تداعيات هذه الازمات المتتالية.





...



وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية التعاون العربي التركي من اجل المزيد من التكامل و الاندماج الاقتصادي من خلال بناء شراكات فاعلة ومتكافئة تخدم المصلحة المشتركة.



و خصص سمير عبد الحفيظ حيزا هاما من مداخلته النهائية الى أهمية الوجهة الاستثمارية التونسية مستعرضا في هذا الصدد ،الاطار القانوني والتشريعي والموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز و ما تزخر به بلادنا من موارد بشرية وكفاءات عليا ، والتي مكنتها من استقطاب استثمارات خارجية هامة من بينها الاستثمارات التركية والعربية.



ووجه الوزير الدعوة للمشاركين للاستثمار في بلادنا ، مبرزا ما تتميّز به حاليا من إستقرار على المستوى السياسي. هذا وأجرى سمير عبد الحفيظ سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من تركيا والكويت والعراق ومصر ، تناولت بالخصوص علاقات التعاون الثنائي بين تونس وهذه البلدان وسبل دعمها وتوسيع مجالاتها الى افاق اقتصادية ارحب عبر الشراكة والاستثمار خاصة في المجالات والقطاعات الواعدة، على غرار الطاقات المتجددة و التكنولوجيات الحديثة .

