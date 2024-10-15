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رئيس الجمهورية يشرف على إحياء الذكرى 61 لعيد الجلاء

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Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 09:29 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الثلاثاء بروضة الشهداء بمدينة بنزرت، على موكب إحياء الذكرى 61 لعيد الجلاء .
وأدى رئيس الدولة بالساحة الخارجية لروضة الشهداء تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة أدت له التحية .
وتولى رئيس الجهورية ، وضع إكليل من الزهورعلى مستوى النصب التذكاري وتلاوة فاتحة الكتاب ترحّما على أرواح الشهداء الأبرار.

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