رئيس الجمهورية يشرف على إحياء الذكرى 61 لعيد الجلاء
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الثلاثاء بروضة الشهداء بمدينة بنزرت، على موكب إحياء الذكرى 61 لعيد الجلاء .
وأدى رئيس الدولة بالساحة الخارجية لروضة الشهداء تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة أدت له التحية .
وتولى رئيس الجهورية ، وضع إكليل من الزهورعلى مستوى النصب التذكاري وتلاوة فاتحة الكتاب ترحّما على أرواح الشهداء الأبرار.
وأدى رئيس الدولة بالساحة الخارجية لروضة الشهداء تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة أدت له التحية .
وتولى رئيس الجهورية ، وضع إكليل من الزهورعلى مستوى النصب التذكاري وتلاوة فاتحة الكتاب ترحّما على أرواح الشهداء الأبرار.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 295830