رئيس الجمهورية يشرف على إحياء الذكرى 61 لعيد الجلاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670e2da87b4564.05164820_neoqfikjphmlg.jpg width=100 align=left border=0>

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الثلاثاء بروضة الشهداء بمدينة بنزرت، على موكب إحياء الذكرى 61 لعيد الجلاء .

وأدى رئيس الدولة بالساحة الخارجية لروضة الشهداء تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة أدت له التحية .

وتولى رئيس الجهورية ، وضع إكليل من الزهورعلى مستوى النصب التذكاري وتلاوة فاتحة الكتاب ترحّما على أرواح الشهداء الأبرار.





...



