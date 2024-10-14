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فاطمة المسدي تشكر الدول التي هنأت الرئيس بفوزه في الانتخابات وتدعو الي مراجعة العلاقات مع من تخلّف عن التهنئة‎

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 11:31 قراءة: 0 د, 21 ث
      
توجهت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي بالشكر للدول التي قامت بتهنئة رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر فوزه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
ودعت المسدي في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك الي مراجعة العلاقات مع الدول التي تخلفت عن التهنئة وقالت "أما الدول التي لم تقم بتهنئة الشعب التونسي فيجب علينا ان نراجع علاقاتنا معها .فمن لا يحترم ارادة شعبنا لا نحترمه".


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