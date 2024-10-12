ملف التسفير الى بؤر التوتر: الافراج عن متهم وتأجيل المحاكمة لجلسة 22 نوفمبر

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قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الافراج عن متهم فيما عرف بملف تسفير الشبان الى بؤر التوتر ،ورفض باقي مطالب الافراج عن كل من رئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج سابقا عبد الكريم العبيدي ،ومسؤول بإدارة الحدود والاجانب سابقا ،والناطق الرسمي باسم تنظيم انصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس ،ومتهمين اخرين في حين لم يتقدم محامو وزير الداخلية الاسبق والقيادي بالنهضة علي العريض بمطلب افراج في حقه.



هذا وتعذر أمس جلب جميع المتهمين من السجن وطالب محاموهم من هيئة الدائرة استسفار ادارة السجن عن سبب تعذر جلبهم لجلسة المحاكمة .

وبين أحد محامو وزير الداخلية الاسبق علي العريض انه سيقدم أدلة جديدة على علاقة بالملف.



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