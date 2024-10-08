مدير حملة سعيّد: لا عداء للرئيس مع رجال الأعمال بل سيرفع عنهم العراقيل

اعتبر نوفل سعيد مدير حملة قيس سعيد أنّ "انتخاب قيس سعيد يفتح مساحات أمل جديدة، وقد آن الأوان لتكريس وتنفيذ شعار ''البناء والتشييد''.



وبيّن في حوار مع الإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء، أنّ الناخب الذي منح صوته لقيس سعيّد ينتظر تحسين حياته اليومية والقضاء على التشغيل الهشّ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.





نوفل سعيّد: عائلة الرئيس داعمة له ولم تتدخّل في قراراته

وأضاف: ''بالأدوات القانونية سندخل مرحلة البناء والتشييد في قطاعات النقل والصحة والتعليم والثقافة والرياضة، هذه المجالات التي كانت مأسورة لدى لوبيات خاصة تتاجر بها واليوم سيتوقف كل ذلك''.وشدّد نوفل سعيد على أنّ "الرئيس لا عداء له بتاتا مع المبادرة الخاصة هو فقط ضد توظيف مقدرات الدولة لخواص بعينه وللوبيات".وقال: ''بإمكانك كمستثمر الربح دون الاستيلاء على مقدرات الدولة من أجل لوبيات ومجموعات ضغط ومصالح ضيقة''، متابعا: '' الفاعل الاقتصادي تونسي كان او أجنبي يجب أن يعمل ويستمثر وسنرفع عنه العراقيل عبر التدخل في نسبة الفائدة المديرية التي ارتفعت بشكل مشط وتسهيل الإجراءات في المقابل سيتم التصدي للتشغيل الهش وضمان حقوق العمال''.ويرى نوفل سعيد أنّ "التهدئة السياسية مطلب ملح ويجب تركيزها وتنفيذها والتوقف عن المناكفات"، وفق تعبيره.ودعا مدير حملة قيس سعيد إلى الالتفاف على المشروع الوطني الذي يتمثل في ''لحظة 25 جويلية'' القابلة للتعزيز بمختلف المشارب السياسية قائلا: ''تونس لكل التونسيين مهما كانت أفكارهم مختلفة''.وتابع: ''25 قاعدة قيمية لجمهورية جديدة يمكن أن نلتقي حولها، ولابد من طيّ صفحة التشكيك والتجاذبات، قد نختلف وهو طبيعي ومطلوب لكن يجب أن نختلف داخل لحظة 25 جويلية''.وشدّد على أنّ "خطابات قيس سعيّد لها معنى ومقصد وهو ما صنع علاقة ثقة بينه وبين شعبه وبالتالي الشعب قرر أن يصبر معه لأنّه لم يكذب وكان صادقا"، وفق تعبيره.وقال نوفل سعيد إنّ دور عائلة رئيس الجمهورية قيس سعيد انحصر في تفسير مشروعه الانتخابي ودعمه وتبني أفكاره ومشروعه.وأضاف أنّ عائلة قيس سعيد كانت داعمه له ولمشروعه وتحركت بتلقائية وعفوية وفي كنف القانون ولم تتدخل يوما في قرارات الدولة او حصلت على أي مصلحة شخصية مستغلة صلة القرابة من رئيس الجمهورية، داعيا من يتهمونها بعكس ذلك أن يثبتوا إدعاءاتهم بالأدلة، وفق تصريحه.وقال نوفل سعيّد: ''قبل ان اكون شقيق قيس سعيد أنا شخص مهتم بالشأن العام منذ عشرات السنين وأنا مقتنع بمشروع قيس سعيد فكريا وسأدفع في اتجاه تكريسه (...) وصلة القرابة بيننا لن تمنعني من التعبير عن رأيي أو تمنح لأي شخص حقّ مصادرة حقي في الحديث''.وشدّد على أنّ عائلة قيس سعيد تتبنى فكرة القضاء على التصور الموجود بخصوص تأثير العائلة في القرار السياسي واستغلال صلة القرابة لتحقيق مصالح شخصية، وفق تعبيره.