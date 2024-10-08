75 حافلة مستعملة تصل تونس يوم الأربعاء .. في انتظار 56 أخرى منتصف ديسمبر

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أكّد المدير المركزي لشبكة الحافلات بشركة نقل تونس نبيل المصمودي، في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، وصول 75 حافلة مستعملة من فرنسا إلى تونس يوم الأربعاء، مشدّدا على أنّه سيتم الانطلاق في استغلال هذه الحافلات موفى الشهر الحالي وبداية شهر نوفمبر بعد الانتهاء من معاينتها واستخراج الوثائق.



وبيّن المصمودي أنّها الدفعة الثالثة من اتّفاق بين تونس وفرنسا لاقتناء 300 حافلة، مضيفا أنّه ستصل خلال الأسبوعين الأولين من ديسمبر دفعة رابعة وأخيرة من الاتّفاق وتضم 56 حافلة مستعملة.