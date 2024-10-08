مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الأولى ليوم الكيمياء يوم غرّة نوفمبر القادم

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تنظم مدينة العلوم بتونس، يوم غرة نوفمبر القادم الدورة السنوية الاولي لتظاهرة يوم الكيمياء، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي أفوجادرو نسبة للعالم الايطالي أميديو أفوجادرو صاحب الفرضية الشهيرة قانون أفوجادرو لقياس الذرّات والجزيئات الصغيرة، حسب ما أفاد به رئيس مصلحة فضاء الاستكشافات بالمدينة، رياض العبدلي.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه التظاهرة العلمية موجّهة لجميع الشرائح العمرية بمختلف مستوياتهم العلمية، وتتضمن برنامجا علميا ثريا يرواح بين المحاضرات والورشات العلمية والمسابقات والعروض الفرجوية.

ويقدم المحاضرون بالمناسبة محاضرات علمية للتعريف باستخدامات الكيمياء في مختلف مجالات الحياة، وأخرى تناول مواضيع مختلفة في علاقة بالكيمياء على غرار تطبيقات الكيمياء العضوية في المجال الطبي، وفي تصنيع وقود الديزيل العضوي وتبيان مجالات استخداماته والتعريف بتموقع تونس في هذا المجال. وسيتعرف الزوار، في ذات السياق، على كيفية تصنيع الادوية من خلال اكتشاف الترابطات الكيميائية في تصنيع الادوية.

وتتضمن فعاليات يوم الكيمياء ورشات علمية حول على غرار ورشة الكيمياء المُسَلية وورشة المحاليل المائية واستخراج الزيوت الأساسية بطرق كيميائية فضلا عن عروض فرجوية لتجارب كيميائية حول التفاعلات الكيميائية وذلك لتفسير بعض الظواهر الطبيعية في الحياة اليومية.