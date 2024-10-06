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المنستير:وفاة 3 أشخاص في حادث مرور

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Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 12:40 قراءة: 0 د, 14 ث
      
جد فجر اليوم الأحد حادث مرور بالطريق الرابطة بين مدينتي المنستير وسوسة على مستوى المنطقة السياحية بالمنستير يتمثل فى اصطدام سيارة لدراجتين مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وفق ما أفاد به مصدر أمني
وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل مصاب إلى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة .
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