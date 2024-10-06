المنستير:وفاة 3 أشخاص في حادث مرور

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جد فجر اليوم الأحد حادث مرور بالطريق الرابطة بين مدينتي المنستير وسوسة على مستوى المنطقة السياحية بالمنستير يتمثل فى اصطدام سيارة لدراجتين مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وفق ما أفاد به مصدر أمني

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل مصاب إلى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة .

اذاعة الديوان