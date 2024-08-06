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الفريق القانوني لمنذر الزنايدي: الي حد الأن ننتظر البطاقة عدد3 رغم مرور 4 أيام على تسليم كل الوثائق المطلوبة‎

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Publié le Mardi 06 Août 2024 - 17:28 قراءة: 1 د, 25 ث
      
أصدر الثلاثاء 6 أوت، الفريق القانوني لحملة المترشح للرئاسة منذر الزنايدي بلاغا ردا على بيان وزارة الداخلية بخصوص البطاقة عدد 3 للمترشحين للرئاسة.

وقال الفريق القانوني للزنايدي انه وعلى إثر صدور بلاغ توضيحي من وزارة الداخلية، يعلم الفريقي القانوني للمترشح منذر الزنايدي الرأي العام بأن وزارة الداخلية التونسية قد إتصلت بمحامية منذر الزنايدي يوم الخميس 1 أوت 2024 وطلبت تمكينهم من مآلات تتبعات عدلية سابقة وهو ماقام به الفريق القانوني للمترشح منذر الزنايدي.

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وتابع الفريق القانوني للزنايدي في نفس البيان " تم تقديم كل تلك الوثائق يم الجمعة 2 أوت 2024 مقابل وصل إستلام في الغرض ولازلنا لحد الآن ننتظر تسليم البطاقة عدد 3 للمترشح محمد المنذر الزنايدي رغم مرور أربعة أيام على تسليم وزارة الداخلية لكل الوثائق المطلوبة".
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وزارة الداخلية تؤكد استجابتها لكل مطالب الحصول على البطاقة عدد 3 باستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كانوا محل تفتيش لفائدة العدالة...

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية (في علاقة بالترشح للانتخابات الرئاسية)، تم تمكينه منها، بإستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كانوا محل تفتيش لفائدة العدالة.

وأفادت الوزارة في بلاغ توضيحي اليوم الثلاثاء، بأنها قامت بدعوة من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة، إلى الإتصال بمختلف الوحدات الأمنية، وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها، وذلك لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساسا في إستخراج بطاقة السوابق العدلية، والتي لايمكن بدونها إسداء هذه الخدمة.

وأشارت الى أن المعطيات الخاصة بهذه القضايا، تعد من قبيل المعطيات الشخصية التي لا يمكن نشرها للعموم، ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل الشخص المعني.


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